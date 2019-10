Zombieland: Doppio Colpo, Ryan Reynolds doveva far parte del cast

Zombieland: Doppio colpo avrebbe dovuto avere nel proprio cast l'attore Ryan Reynolds, come hanno rivelato gli sceneggiatori del sequel.

Zombieland: Doppio Colpo avrebbe dovuto avere tra i suoi protagonisti Ryan Reynolds, come hanno rivelato gli sceneggiatori dell'atteso sequel ambientato in un mondo post apocalittico.

Paul Wernick e Rhett Reese, che hanno firmato lo script di Zombieland 2, hanno infatti collaborato con la star canadese in occasione dei film di Deadpool e avevano intenzione di coinvolgere Ryan Reynolds e affidargli la parte di Albuquerque.

I due autori hanno spiegato che i tanti impegni dell'attore, professionali e personali, hanno impedito di averlo a disposizione sul set, decidendo quindi di assegnare il ruolo a Luke Wilson.

Wernick ha dichiarato: "Abbiamo deciso di avere come obiettivo quello di realizzare solo film con Ryan Reynolds. Ma questa occasione ci è scivolata via. Luke è stato fantastico e il risultato è stato comunque incredibile".

Il film è prodotto da Sony Pictures e diretto da Ruben Fleischer, recentemente dietro la macchina da presa del cinecomic Venom, e avrà nuovamente come protagonisti Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Tra i nuovi interpreti ci saranno invece Zoey Deutch e Rosario Dawson.

La storia di Zombieland: Doppio colpo, in arrivo nei cinema USA dal 18 ottobre, è ambientata in un mondo in cui i cacciatori di zombie devono affrontare nuovi tipi di morti viventi che si sono evoluti rispetto al primo capitolo della storia, oltre a un gruppo di sopravvissuti tra gli esseri umani.

Il film arriverà nei cinema in occasione del decimo anniversario del debutto di Benvenuti a Zombieland che ha incassato 75 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 25.

Tra i produttori ci saranno anche Gavin Polone, Reese, Wernick e Lauren Abrahams.