Zoe Saldana è stanca di lavorare nei grandi franchise: "Mi sentivo bloccata"

Dopo Avatar e i Guardiani della Galassia, Zoe Saldana sembrerebbe essere ormai pronta a dire addio ai grandi franchise che, a sua detta, l'hanno bloccata per anni nonostante sia grata per le opportunità ricevute.

"Sento che negli ultimi 10 anni della mia vita sono rimasta bloccata. Mi sentivo bloccata a fare questi franchise. Sono molto grata per le opportunità che mi hanno offerto, dalla collaborazione con registi straordinari, all'incontro con membri del cast che considero amici, all'interpretazione di un ruolo che i fan, soprattutto i bambini, amano" ha rivelato l'attrice ai microfoni di Women's Wear Daily. "Ma questo significava anche che mi sentivo artisticamente bloccata nel mio mestiere, senza essere in grado di espandermi, crescere o mettermi alla prova interpretando generi e ruoli diversi. È qualcosa che volevo fare da molto tempo. E anche di lottare contro la pressione che la società esercita sulle donne, secondo cui la giovinezza svanisce non appena si hanno figli e si va verso i 40 anni".

L'attrice ha poi aggiunto: "Ma oggi, ora che ho 44 anni, ho potuto avere queste opportunità e ho preso il controllo sul mio invecchiamento e sulla mia voce e su come mi considero come donna. E sono così felice di poter collaborare con registi, produttori e persone in questo settore che vogliono questo per le donne, che vogliono che le donne siano senza età e che non feticizzano la giovinezza delle donne. Quindi è interessante. È davvero interessante".

Zoe Saldana tornerà sul grande schermo in questo mese con l'attesissimo sequel di Avatar, Avatar: La via dell'acqua, al cinema dal 14 dicembre, e poi nel 2023 con il capitolo conclusivo della trilogia di Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 3, di cui è appena stato svelato il trailer.