ZeroZeroZero: la trama della quinta e sesta puntata, stasera su Sky Atlantic (VIDEO)

ZeroZeroZero torna stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la quinta e sesta puntata per continuare l'adrenalinico viaggio del cargo partito da New Orleans alla volta della Calabria, che diventa sempre più rischioso, facendo tappa in Marocco.

La trama del quinto episodio anticipa che, mentre la leadership di Don Minu (Adriano Chiaramida) è minata dai tradimenti e dalle lotte di potere intestine alla sua stessa organizzazione, Chris (Dane DeHaan) ed Emma (Andrea Riseborough) affrontano i pericoli del deserto del Mali scortati da un gruppo di terroristi jihadisti. Per sopravvivere e completare il loro viaggio, si troveranno ad accettare compromessi inaspettati.

La trama del sesto episodio, invece, ci informa che i fratelli Lynwood riescono alla fine ad attraversare il confine col Marocco, mentre in Messico Manuel (Harold Torres) e i suoi uomini formano un esercito clandestino per conto del cartello dei Leyra, rendendo sempre più difficile per Manuel mantenere separata la sua vita privata dal mondo di violenza e morte in cui opera.

ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la 'ndrangheta e uomini d'affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. Con protagonisti Andrea Riseborough e Dane DeHaan e con Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo, la serie è stata creata da Stefano Sollima, che ha lavorato alla sceneggiatura con Leonardo Fasoli e Mauricio Katz. Max Hurwitz e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura. La regia è firmata dallo stesso Stefano Sollima, Janus Metz (Borg McEnroe, True Detective) e Pablo Trapero (Mondo grua, The clan).