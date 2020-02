ZeroZeroZero: la trama della prima e seconda puntata, stasera su Sky Atlantic

ZeroZeroZero debutta stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la prima e la seconda puntata, che cominceranno a introdurre gli spettatori nella serie tv Sky ideata e diretta da Stefano Sollima, al lavoro ancora una volta su un romanzo di Roberto Saviano.

La trama del primo epsiodio ci porta in Italia, più precisamente in Calabria dove Don Minu La Piana raduna tutti i capi della 'ndrangheta perchè è in arrivo un gigantesco carico di cocaina. Suo nipote Stefano ha però altri piani per il futuro. Intanto, in Messico un gruppo di soldati delle Forze Speciali insegue i fratelli Leyra, a capo del cartello della droga. Manuel Leon Contreras, detto Vampiro, affronta l'ennesima giornata infernale facendo affidamento solo sulla fede, e finchè il Signore lo guiderà lui non si fermerà. Ci spostiamo a New Orleans dove l'imprenditore Edward Lynwood, insieme a sua figlia Emma decide di rischiare tutto per un accordo: la sua compagnia di trasporto navale porterà i carichi di droga in Europa.

La trama del secondo episodio ci porta più vicini alle mille spaccature interne del mondo malavitoso che rischiano di compromettere seriamente gli affari di Lynwood. I figli Emma e Chris decidono di prendere in mano la situazione. Così, mentre Manuel si trova invischiato in un contrattempo, Chris si imbarca sulla Miranda, una nave mercantile carica di cocaina diretta in Calabria.

Stefano Sollima su ZeroZeroZero: "Di nuovo con Saviano, Sky e sopratutto i Mogwai: sono un loro grande fan"

ZeroZeroZero (trovate qui la recensione degli episodi 1 e 2) racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la 'ndrangheta e uomini d'affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. Con protagonisti Andrea Riseborough e Dane DeHaan e con Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo, la serie è stata creata da Stefano Sollima, che ha lavorato alla sceneggiatura con Leonardo Fasoli e Mauricio Katz. Max Hurwitz e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura. La regia è firmata dallo stesso Stefano Sollima, Janus Metz (Borg McEnroe, True Detective) e Pablo Trapero (Mondo grua, The clan).