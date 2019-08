ZeroZeroZero: il teaser trailer della serie Sky diretta da Stefano Sollima

Primo teaser trailer per ZeroZeroZero, la nuova serie tv firmata Sky, Amazon Prime e Canal+, diretta da Stefano Sollima e tratta dal libro omonimo di Roberto Saviano, acclamato romanzo inchiesta sui traffici internazionali di cocaina e le conseguenze economiche e politiche da essi determinate su scala mondiale. Dove ci portano le prime immagini ufficiali? In giro per il mondo, tra Messico, Stati Uniti, Italia e Nord Africa, ovunque conducano le rotte della merce più distribuita al mondo. Intere fabbriche clandestine adibite alla lavorazione e allo smistamento, veri e propri eserciti armati contro rivali in affari e forze dell'ordine, migliaia di persone coinvolte. ZeroZeroZero ci porterà in un mondo - già in parte assaporato con Gomorra - in cui ogni tipo di rapporto umano sarà subordinato alle regole del commercio, ma questo, come si dice fin dal trailer, è il prezzo da pagare per stare nel mondo degli affari.

La serie, in 8 episodi, vanta un cast di interpreti internazionali, con protagonisti Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Francesco Colella e Tchéky Karyo. Presentata in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il prossimo 5 settembre, la serie è sviluppata dallo stesso team creativo di Gomorra - La Serie: Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano e Stefano Sollima e scritta dallo stesso Fasoli con Mauricio Katz. Max Hurwitz, Stefano Sollima e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura. Ad affiancare Stefano Sollima alla regia Pablo Trapero e Janus Metz.

ZeroZeroZero, una serie originale Sky Studios, è attesa al debutto nel 2020 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su CANAL+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon Prime Video negli USA, in Canada, America Latina e Spagna.