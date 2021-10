Zendaya parla dei social media: "A volte mi rendono ansiosa"

Una delle giovani attrici del momento, Zendaya, ha parlato di come i social media le creino ansia e di quanto sia importante ogni tanto prendersi una pausa.

Zendaya, una delle giovani stelle più luminose di Hollywood, recentemente ha parlato del suo rapporto coi social media e di come questi strumenti a volte la mettano a disagio, procurandole una certa ansia.

Locandina di Zendaya Coleman

La giovane interprete di Dune ha raccontato a People della necessità di staccarsi completamente dai social media.Zendaya Coleman ha ammesso di essere stata sopraffatta dai social media a volte, anche perché in realtà si definisce una persona molto timida, e ha condiviso un pensiero molto saggio rispetto all'argomento, soprattutto in merito alla pausa da social che si è presa all'inizio di quest'anno:

"Stare sui social media mi rende un po' ansiosa. I miei fan però lo capiscono e mi amano anche oltre questi canali. Mi sono presa una pausa perché mi sentivo a disagio. Non ho postato, e i miei fan probabilmente hanno odiato questa cosa, lo capisco. Ma mi sentivo sopraffatta dal dover pubblicare cose, e pensandoci non lo avrei fatto, non ne valeva la pena."

Nonostante il suo enorme seguito, Zendaya è determinata a fare semplicemente ciò che ama, piuttosto che cedere alla pressione e alle aspettative dei suoi fan sui social media. Ha aggiunto infatti: "Preferisco fare ciò che amo e poi postare quando ho un progetto da promuovere"

La giovane attrice ha dimostrato di tenere molto alla sua vita privata, tanto da mostrarla poco sui social media e i suoi fan, quelli veri, lo sanno e la accettano per quello che è. Durante l'intervista, infine, ha voluto dare un consiglio a chi come lei soffre di queste ansie e pressioni dovute ai social media: "Prendete il tempo di cui avete bisogno, e non paragonatevi a nessun altro."