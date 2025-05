Zendaya e Anna Sawai vestite uguali al Met Gala, la reazione della star di Shogun

Le due attrici hanno omaggiato il dress code dell'evento 'Su misura per te' con look sorprendentemente simili total white, creati da stilisti diversi.

Cadrà qualche testa tra gli esperti di look delle dive? Zendaya e Anna Sawai hanno vissuto un momento di gemellaggio al Met Gala 2025 sfoggiando lo stesso look. Lunedì 5 maggio, le due attrici hanno partecipato separatamente al Met Gala al Metropolitan Museum of Art di New York, celebrando il tema Su misura per te con look pressoché identici.

Zendaya, 28 anni, ha calcato le iconiche scale del party più eccentrico del jet set in un tailleur bianco aderente Louis Vuitton a tre pezzi, disegnato da Pharrell Williams, completo di cravatta coordinata, cappello a tesa larga e spilla scintillante appuntata sotto il colletto. Ha dato un tocco di colore con le unghie rosse, mettendo in mostra il suo nuovo anello di fidanzamento scintillante regalatole dal compagno Tom Holland.

Anna Sawai, 32 anni, si è presentata all'evento con un abito Dior sorprendentemente simile, con tanto di camicia con colletto, cravatta bianca e cappello a tesa larga. L'unica differenza degna di nota era che i pantaloni della star di Shōgun erano a gamba larga, mentre quelli di Zendaya erano svasati.

Veterana del Met Gala, Zendaya ha partecipato all'evento sei volte, sempre da sola. Ha debuttato all'evento annuale di moda nel 2015, indossando un abito scultoreo di Fausto Puglisi con motivi solari ricamati per il tema Cina: Attraverso lo specchio. È apparsa al Met Gala ogni anno fino alla fine degli anni 2010 e ha reso omaggio alle sue radici Disney vestendosi come una Cenerentola luminosa per il tema Camp: Note sulla moda nel 2019. Anna Sawai ha debuttato al Met Gala all'evento del 2025.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La reazione di Anna Sawai

Naturalmente la somiglianza tra i look delle due attrici non è passata inosservata tra i fan, che si sono riversati sui social media per confrontare i due abiti e commentare la situazione, suscitando la reazione di Anna Sawai.

La star di Shōgun ha condiviso sui social media le foto che mostrano il suo look per il Met Gala 2025. In una delle sue storie su Instagram, Anna Sawai ha condiviso una foto scattata dalla sua stylist Karla Welch, la cui didascalia recitava: "Possiamo rendere omaggio anche a @zendaya @annasawai". L'attrice ha risposto alla foto con una sua didascalia: "Celebrando lo spirito del dandismo nero e Zendaya, eheh".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nessuna reazione da parte di Zendaya. Tuttavia, il suo storico stylist Law Roach è stato colto di sorpresa dalla somiglianza, come ha condiviso in un video su TikTok. "Muoio, ha lo stesso look di Zendaya. Sono così contento che siamo arrivati ​​prima"_ ha commentato.