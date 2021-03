Zack Snyder's Justice League: un video svela nuovi dettagli della scena ambientata nel Knightmare

Zack Snyder's Justice League proporrà una sequenza ambientata nel Knightmare, ovvero la dimensione temporale post-apocalittica in cui si ritrova Bruce Wayne, e un nuovo video svela i costumi dei personaggi coinvolti in quel passaggio della storia.

Il regista ha già accennato più volte alla presenza di personaggi come il Joker e Deathstroke e nell'attesa del debutto del film i fan possono scoprire dei dettagli inediti.

La sequenza presente in Zack Snyder's Justice League si svolge in un futuro in cui Darkseid ha sconfitto i membri della Justice League e la Terra è una landa desolata e post-apocalittica. Batman dialogherà con il Joker interpretato da Jared Leto e in quel passaggio del raccono saranno coinvolti anche Mera Cyborg, Deathstroke, Flash e i super soldati che esisteranno nel futuro regime. Mera avrà in mano il tridente di Aquaman, facendo quindi ipotizzare la morte dell'eroe interpretato da Jason Momoa, Joker ha le pistole di Harley Quinn, Superman sembra sia alla guida del malvagio regime esistente in quella versione alternativa della storia e Deathstroke è armato con proiettili contenenti la kryptonite.

Il video realizzato nella mostra dedicata alla versione diretta da Zack Snyder che è stata allestita a Dallas regala inoltre molti dettagli dei costumi creati per il lungometraggio.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.