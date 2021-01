Zack Snyder's Justice League: una t-shirt svela l'armatura di Darkseid

La foto di una t-shirt legata a Zack Snyder's Justice League svela il look ideato per l'armatura di Darkseid, villain del film.

Zack Snyder's Justice League avrà tra i suoi protagonisti il malvagio Darkseid, ritratto in una t-shirt che ne svela il look dell'armatura.

La linea di merchandise ufficiale che accompagnerà il lancio della versione ideata dal regista della storia tratta dei fumetti su HBO Max, ha così regalato ai fan una piccola anticipazione.

Zack Snyder's Justice League: una t-shirt svela il costume di Darkseid

Nell'immagine condivisa online si vede il villain portato sugli schermi da Zack Snyder in occasione della sua versione di Justice League di cui, tra qualche settimana, dovrebbe essere diffuso un nuovo trailer.

A dare voce al leader di Apokolips sarà Ray Porter e il filmmaker aveva sottolineato che aveva costruito in collaborazione con l'attore la presenza del villain: "Ho parlato con lui, ho risposto alle sue domande".

Snyder ha ribadito che è giusto chiedersi cosa accade a Darkseid quando arriva sulla Terra, e dopo la sua entrata in scena. Il regista aveva sottolineato: "La verità è che ho scritto e poi ho ideato un racconto completo di ciò che accade a Darkseid, so cosa succede. Parlare e ipotizzare di cosa si tratta sarebbe eccitante, penso sia una cosa giusta".

I fan da tempo stanno attendendo di scoprire le caratteristiche della visione originale ideata dal filmmaker dell'avventura vissuta dai personaggi della DC che uniscono le forze per salvare la Terra. I protagonisti sono infatti Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezra Miller e Jason Momoa rispettivamente nel ruolo di Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Flash e Aquaman.