Zack Snyder's Justice League: nel teaser dedicato a Batman la voce di Darkseid

Zack Snyder's Justice League arriverà il 18 marzo in streaming e il nuovo teaser dedicato a Batman permette di sentire per la prima volta la voce di Darkseid.

Il filmato mostra il personaggio affidato a Ben Affleck mentre si sentono una serie di voci e Bruce Wayne viene poi sollevato da Superman, che indossa il costume nero, unendosi così agli altri membri del team di eroi.

Il nuovo video promozionale di Zack Snyder's Justice League propone delle frasi pronunciate da Alfred (Jeremy Irons), il generale Swanwick (Harry Lennix), Diana Prince (Gal Gadot), Lex Luthor (Jesse Eisenberg), Joker (Jared Leto) e Darkseid.

Ray Porter, interprete del villain, aveva spiegato: "Avevo fatto diversi tentativi per cercare di capire la voce del personaggio. Ammetto che non lo conoscevo bene prima di essere stato scelto per la parte. Non è mai stato qualcosa che conoscevo... Quindi non sapevo la storia. per fortuna ero su un set con persone come Zack Snyder e Chris Terrio. Non penso di aver mai incontrato qualcuno che conosca bene tutti i tasselli di quella storia quanto loro. Mi hanno dato tutte le informazioni utili".

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.