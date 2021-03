Zack Snyder's Justice League: il teaser di Aquaman e nuove immagini di Superman con il costume nero

Zack Snyder's Justice League arriverà dopo una lunga attesa e online è stato condiviso il teaser dedicato ad Aquaman, il personaggio interpretato dall'attore Jason Momoa. I profili social dell'atteso lungometraggio, hanno inoltre pubblicato nuovi contenuti con protagonista Superman, il supereroe interpretato da Henry Cavill, mentre è in azione con il costume nero totalmente assente dalla versione distribuita nelle sale nel 2017 dopo le modifiche compiute da Joss Whedon.

Nel video promozionale di Zack Snyder's Justice League, come accaduto con gli altri teaser, le immagini di Aquaman sono accompagnate dalle voci degli altri personaggi che dicono al personaggio interpretato da Jason Momoa frasi come "Non puoi voltare le spalle al mondo per sempre" o "Il momento è arrivato, prendi il tridente di tua madre", fino ad arrivare a "Questa è una cattiva idea".

Ecco il poster:

Nella giornata di ieri erano inoltre stati diffusi degli ulteriori materiali promozionali dedicati a Superman, interpretato da Henry Cavill, che permettono di vedere la versione "dark" del suo costume da supereroe e mostrano ancora una volta in azione Kal-El.

A Dallas, infine, è stata aperta una mostra che permette di vedere da vicino gli oggetti di scena, le foto e i costumi creati per il film, permettendo di immergersi nel mondo ideato da Zack Snyder.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.