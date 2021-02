Zack Snyder's Justice League: Superman in azione nel nuovo teaser

HBO Max proporrà Zack Snyder's Justice League dal 18 marzo e il nuovo teaser condiviso dal regista mostra Superman in azione.

Il trailer di Zack Snyder's Justice League arriverà tra tre giorni e il regista ha condiviso online un nuovo teaser che mostra Superman in azione con la tuta nera, mai mostrata nella versione approdata sul grande schermo.

Il video, ricco di passaggi spettacolari, mostra anche Batman e Wonder Woman impegnati in scene di battaglia e dei momenti di distruzione, oltre a svelare il logo del progetto.

I fan dei fumetti della DC, negli ultimi giorni, hanno potuto vedere in anteprima il look del Joker nella versione che verrà proposta nelle quattro parti che compongono Zack Snyder's Justice League.

Il trailer inedito debutterà invece online il 14 febbraio e c'è molta attesa legata alle scene inedite che potrebbero essere mostrate, forse alcune legate proprio all'iconico nemico di Batman.

Justice League, al suo arrivo su HBO Max, sarà vietato ai minori a causa di alcune scene di violenza e linguaggio considerato adatto a un pubblico adulto. Snyder ha anticipato che sarà un film "folle ed epico". Nel cast ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.