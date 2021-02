Zack Snyder's Justice League: Steppenwolf è in azione in una nuova clip

Zack Snyder's Justice League arriverà a marzo su HBO Max e il regista ha ora condiviso online una clip con protagonista Steppenwolf, mostrato in una scena d'azione.

Il video, della durata di 15 secondi circa, è stato pubblicato su Vero accompagnato da una breve spiegazione in cui il filmmaker ha scritto in modo ironico che sta lavorando su un'edizione "grigia".

La versione di Steppenwolf mostrata in Zack Snyder's Justice League sarà molto diversa da quella proposta dal film completato da Joss Whedon e il villain avrà anche un look completamente diverso.

Ciarán Hinds, interprete del personaggio, ha dichiarato parlando della possibilità ottenuta dal regista di proporre la sua versione: "Era il suo sogno realizzarla, e penso sia fantastico che abbia ottenuto questa opportunità di realizzare ciò che voleva fare fin dall'inizio. Ha la possibilità di ricreare quello che voleva e spero che sia all'altezza dei problemi che ha dovuto affrontare".

Justice League, al suo arrivo su HBO Max, sarà vietato ai minori a causa di alcune scene di violenza e linguaggio considerato adatto a un pubblico adulto. Snyder ha anticipato che sarà un film "folle ed epico". Tra i dettagli che rendono il progetto non adatto ai bambini c'è proprio Steppenwolf che verrà mostrato mentre "taglia a metà le persone".

Il nuovo trailer dell'atteso progetto, che debutterà il 18 marzo su HBO Max, arriverà tra pochi giorni e nel cast ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.