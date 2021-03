Zack Snyder's Justice League: la spada di Deathstroke ha un divertente legame con Halo

Zack Snyder's Justice League ha inaspettatamente un legame con Halo, seppur apparentemente non inserito volontariamente, come rivela una foto del costume realizzato per Deathstroke.

Il dettaglio è stato fatto notare online da Christopher Barrett, direttore di Bungie, che ha scritto su Twitter: "Un simbolo che ho fatto venti anni fa è sulla spada di Deathstroke, immagino?".

Barrett ha infatti messo a confronto i simboli che aveva creato per Halo e uno scatto dell'arma usata da Deathstroke in Zack Snyder's Justice League. Il disegno usato dovrebbe essere un legame con Ra's al Ghul, il villain che Batman ha affrontato più volte nelle storie raccontate sugli schermi e tra le pagine dei fumetti.

Christopher ha condiviso anche uno screenshot del file che mostrava tutte le icone che aveva creato per i giochi due decenni fa e che da tempo sono usate dai giocatori, come confermato anche da numerose risposte al tweet che metteva a confronto i simboli.

Secondo alcuni fan la situazione potrebbe essere stata causata dalla presenza di quella particolare grafica tra i risultati di Google quando viene cercato il simbolo del clan di Ra's al Ghul. Tra i risultati c'è anche la creazione di Barrett e durante l'ideazione del costume un membro del team al lavoro su Zack Snyder's Justice League potrebbe aver visto l'immagine, decidendo di usarla sulla spada di Deathstroke. Per ora, tuttavia, non c'è ancora nessuna spiegazione ufficiale relativa a quanto accaduto.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

