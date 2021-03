Zack Snyder's Justice League: le Scatole Madri al centro del nuovo teaser

In attesa dell'uscita digitale di Zack Snyder's Justice League, approda in rete un nuovo suggestivo teaser trailer incentrato sul potere delle Scatole Madri lanciato nel corso della IGN Fan Fest 2021.

Zack Snyder's Justice League, in uscita il 18 marzo, sarà un film della durata di quattro ore e non conterrà scene post-credits after-credits.

I reshoots e i nuovi interventi di Zack Snyder sono costati circa 70 milioni di dollari di budget assegnatogli da Warner Bros. per ultimare la sua versione in seguito alle pressanti richieste dei fan e degli attori coinvolti in Justice League.

Justice League sarà vietato ai minori a causa di alcune scene di violenza e linguaggio considerato adatto a un pubblico adulto. Snyder ha anticipato che sarà un film "folle ed epico". Nel cast ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello e Jared Leto, che tornerà nel ruolo del Joker.