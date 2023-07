Zack Snyder's Justice League rimosso da Max in Europa dopo che il trailer è sparito da YouTube

Nonostante la genesi tormentata, Zack Snyder's Justice League è stato promosso dalla critica che lo ritiene una dei migliori adattamenti DC a oggi. Perché allora all'improvviso il canale YouTube di Max in Europa ha fatto sparire il trailer? Come se ciò non fosse abbastanza strano, sembra che il film sia stato rimosso da tutte le piattaforme Max europee senza alcun avvertimento. Al momento solo gli abbonati nordamericani possono ancora guardare il film, secondo Movieweb.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto in un primo piano del Joker

Perché Max ha fatto sparire il trailer di Zack Snyder's Justice League?

L'utente Twitter George_TeamLH è stato il primo a notare l'assenza del trailer sulla pagina YouTube della piattaforma di streaming Warner Bros. Discovery scrivendo:

"Il canale YouTube MAX ha eliminato il primo trailer di Zack Snyder's Justice League, il video più popolare che avevano con circa 31 milioni di visualizzazioni".

Fortunatamente, Screen Rant è riuscito a scoprire il motivo di quanto accaduto, rivelando che lo studio avrebbe confermato loro che il motivo dietro la scomparsa del trailer è dovuto a un problema di diritti musicali. Perciò sarebbero stati costretti a metterlo privato quando non sono riusciti a risolvere il conflitto.

Al momento non è chiaro se questo sia lo stesso problema che deve affrontare il film stesso, ma sembra una mossa molto drastica, anche se non senza precedenti. Negli ultimi anni, l'arrivo di molte vecchie serie TV su varie piattaforme di streaming ha visto alcuni episodi pubblicati in ritardo o addirittura mai in determinati territori a causa dei problemi con i diritti musicali.

Sebbene questo tipo di problema di solito venga risolto in tempi relativamente brevi, soprattutto per i grandi film, non è ancora stato confermato se i diritti musicali sono il motivo che ha spinto Warner a rimuovere Zack Snyder's Justice League dallo streaming. Secondo ScreenRant è improbabile che questa decisione sia permanente, perciò non dovrebbe avere a che fare con il taglio dei costi di Warner Bros. Discovery, altrimenti il film sarebbe stato rimosso da tutti i territori e non solo in Europa.