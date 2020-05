Zack Snyder's Justice League, Ray Fisher: "La storia di Cyborg toccherà il cuore dei fan"

La storia di Cyborg nella versione Snyder Cut di Justice League sarà diversa da quella mostrata nel film completato da Joss Whedon e Ray Fisher ha anticipato che emozionerà molti spettatori.

Il giovane attore, il primo ad aveer saputo del via libera al progetto, ha accennato alle differenze nel racconto del suo personaggio in occasione di una nuova intervista, condividendo qualche dettaglio delle scene che verranno presentate per la prima volta.

Il regista Zack Snyder, dopo l'introduzione dei nuovi personaggi in Batman v Superman: Dawn of Justice, aveva spiegato che la storia di Victor Stone avrebbe rappresentato il "cuore" del film. In Justice League si sarebbe quindi approfondito il racconto dell'atleta che aveva perso la madre e parte del suo corpo a causa di un incidente, venendo poi salvato dal padre Silas Stone (Joe Morton) utilizzando una tecnologia aliena in grado di permettergli di vivere grazie a dei miglioramenti "cibernetici".

Ray Fisher ha ora spiegato a TheNiceCast: "Cyborg nel film Zack Snyder's Justice League, non è affatto felice, ma non penso che qualcuno potrebbe esserlo dopo aver perso tutto quello che conosci di te stesso. Il tuo corpo, tua madre, la tua capacità di giocare a footabll, una delle cose che ti definivano. Non sa più chi è e deve ritrovare se stesso, deve ritrovare quell'umanità".

Zack Snyder's Cut Justice League: i commenti di Cavill e Momoa, Ray Fisher il primo a essere informato

L'interprete di Cyborg ha aggiunto che la sceneggiatura originale scritta da Zack Snyder e Chris Terrio aveva delle tematiche più profonde: "C'erano molte allegorie legate al suo essere afroamericano e al percorso che le persone come lui devono compiere in questa nazione. Può andare molto a fondo e ringrazio il cielo perché ero nelle mani capaci di Chris e Zack per poter dire 'Fino a dove possiamo spingerci con questa storia? Questa può toccare alcuni cuori. Può farlo davvero'".

Ray Fisher ha inoltre aggiunto che spera il film possa rallegrare le giornate dei fan durante questo 2020: "Le persone hanno bisogno di qualcosa da attendere e che regali un po' di speranza. Questa notizia è puro giubilo, è semplicemente positiva".