Zack Snyder's Justice League, su Prime Video in streaming da oggi

Zack Snyder's Justice League, uno dei film più chiacchierati dai fan dei cinecomic negli ultimi anni, è finalmente arrivato in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 15 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dopo la battaglia di Metropolis, e il sacrificio finale di Superman a difesa della popolazione e dell'intero pianeta dalla terrificante ascesa di Doomsday provocata da Luthor, Bruce Wayne vuole assicurarsi che quel gesto eroico e il suo significato non vadano perduti. Così, il miliardario e filantropo sveste momentaneamente i panni di Batman per dedicarsi a un progetto ambizioso e pericoloso, ma che egli ritiene necessario, tanto da coinvolgere anche Diana Prince.

Zack Snyder's Justice League: Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller e Ray Fisher in una scena

Insieme a lei, Wayne vuole reclutare una squadra di metaumani, affinché essi possano difendere il mondo da una nuova, possibile minaccia dalle proporzioni catastrofiche e che, senza il contributo di Superman, stavolta la Terra potrebbe non superare. La missione che Bruce ha in mente si rivela però più complicata del previsto. Infatti, ciascuno dei nuovi personaggi dovrà prima affrontare le ombre del proprio passato per poter dare il loro pieno contributo alla difesa dell'umanità, e dare avvio a una lega di eroi come mai si sarebbe potuto immaginare in precedenza.

Finalmente insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash dovranno spingersi al limite delle loro possibilità per respingere l'assalto di Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e le loro terribili intenzioni. Ma soltanto il possibile ritorno di Kal-El potrà rappresentare una concreta speranza...

