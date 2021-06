Zack Snyder's Justice League, Jason Momoa: "Amo questa versione e non ho girato nulla di nuovo""

Jason Momoa ha pubblicamente lodato Zack Snyder's Justice League dichiarando che la versione del regista del film è "fantastica".

L'interprete di Arthur Curry era ospite del The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon ed è tornato a parlare del progetto tratto dai fumetti della DC che è stato distribuito dopo una lunga lotta portata avanta dai fan dopo l'uscita nelle sale della versione completata da Joss Whedon.

Commentando l'uscita di Zack Snyder's Justice League, Jason Momoa ha dichiarato: "Amo Zack Snyder ed è quello che volevo fare quando ho firmato il contratto ormai otto anni fa: avere la sua visione. La cosa fantastica è che non ho rigirato nessuna scena. Era già tutto pronto".

La star di Aquaman ha quindi aggiunto: "Trovo così interessante quando le persone vengono da me e dicono 'Oh, amo realmente questo film ed è stato così dettagliato, spiegava così tanto'. E io reagisco dicendo 'Sì, è quello che abbiamo girato'. Non ho dovuto rifare nulla".

Jason ha sottolineato: "Sono felice che abbiamo realizzato una versione, ma lo sono davvero per aver potuto diffondere l'arte di Zack e per il fatto che molti fan siano felici".

Momoa è inoltre soddisfatto per il fatto che il nuovo montaggio duri quattro ore: "Normalmente vediamo show che sono serie in quattro parti e trovo che sia bello poter avere quella versione estesa e poter trascorrere del tempo con i personaggi".

La star ritornerà prossimamente sugli schermi televisivi con la seconda stagione di See, la serie prodotta per Apple TV+, e su quelli cinematografici grazie all'atteso film Dune, diretto da Denis Villeneuve, la cui anteprima potrebbe avvenire alla Mostra del Cinema di Venezia.