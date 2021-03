Zack Snyder's Justice League: le nuove foto dei villain Darkseid e Steppenwolf

Darkseid e Steppenwolf sono ritratti in due nuove foto di Zack Snyder's Justice League, in arrivo sugli schermi il 18 marzo.

Zack Snyder's Justice League arriverà sugli schermi tra pochi giorni e online sono state condivise nuove foto che mostrano anche Darkseid e Steppenwolf.

I due scatti tratti dal lungometraggio sembrano essere tratti dalla stessa scena che li mostrerà interagire in un ambiente dall'aspetto infernale.

Le foto mostrano Darkseid su un trono, circondato dalle fiamme, mentre Steppenwolf lo osserva con alle sue spalle un esercito armato.

In Zack Snyder's Justice League l'attore Ciarán Hinds avrà la parte di Steppenwolf, il cui aspetto è stato radicalmente modificato rispetto alla versione completata da Joss Whedon.

Darkseid, il villain che Snyder voleva porre al centro di una trilogia di film tratti dai fumetti della DC, avrà invece la voce di Ray Porter. Il personaggio dovrebbe riapparire in New Gods, il lungometraggio che sta sviluppando Ava DuVernay, raccontando così le origini del personaggio che causerà non pochi problemi al team di eroi.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.