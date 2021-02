Zack Snyder's Justice League: una nuova clip svela le origini della Scatola Madre

Zack Snyder's Justice League arriverà il 18 marzo in tutto il mondo e il regista, in occasione dell'IGN FastFest, ha presentato una nuova clip tratta dalla sua versione del film che mostra la Scatola Madre.

Il video mostra infatti le origini dell'oggetto in una sequenza ricca di easter egg legati agli eroi al centro del lungometraggio.

Il video tratto da Zack Snyder's Justice League propone una serie di immagini simili al Muro della Fonte, la gigantesca barriera che circonda l'universo e lo separa dall'energia cosmica chiamata la Fonte. Il Muro è disseminato dai corpi delle divinità morte in passato, incatenate e intrappolate in pose che ne dimostrano il dolore e l'angoscia, come vengono ritratti i membri della Justice League.

Nel video si vedono ad esempio il casco protettivo con cui Victor Stone giocava a football, la pistola con cui Joe Chill ha ucciso i genitori di Bruce Wayne, la collana di perle di Martha e la tomba dei genitori del futuro Batman, oltre alla casa sul lago del miliardario, il Bat-segnale e l'insegna del film che Bruce aveva visto prima dell'omicidio che ha sconvolto la sua vita. Per quanto riguarda la storia di Flash si vede la tomba di Nora Allen, la madre di Barry, il microscopio del ragazzo e l'eroe ritratto sopra un orologio che sembra suggerire la sua capacità di muoversi attraverso le dimensioni temporali e cambiare il corso dell'universo.

Per Aquaman spazio ad Atlantis, mentre Superman è rappresentato dalla fattoria dei Kent, l'autobus che ha avuto l'incidente mostrato nel film L'uomo d'acciaio, la nave del generale Zod e molti elementi legati all'idea di sacrificio e a Krypton.

Le immagini mostrano anche la maschera antigas di Doctor Poison, coinvolto nella storia di Wonder Woman, un cuore umano, l'aeroe di Steve Trevor e altri riferimenti al conflitto in cui è stata coinvolta Diana Prince.

Durante l'incontro Snyder ha inoltre rivelato che i primi due capitoli della storia, suddivisa in quattro, si intitoleranno Don't Count On It Batman e The Age of Heroes e il racconto si concluderà con un grande cliffhanger.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.