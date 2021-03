Zack Snyder's Justice League mette in difficoltà HBO Max, centinaia le segnalazioni di problemi tecnici

L'arrivo di Zack Snyder's Justice League ha causato molti problemi tecnici alla piattaforma di streaming HBO Max più volte nel corso della giornata, con centinaia di segnalazioni proprio mentre i fan stavano collegandosi per accedere al tanto atteso film.

L'account di HBO Asia ha affrontato la questione e le richieste di informazioni dichiarando: "Stiamo lavorando duramente per ristabilire il servizio. Ci dispiace per l'attesa, ma grazie per la vostra pazienza!".

Il sito Downdetector riporta un interessante grafico delle segnalazioni delle interruzioni del servizio offerto da HBO Max, mostrando un elevato numero di problemi tecnici segnalati alle 8 di mattina e intorno alle 18, orari in cui probabilmente c'è stato il maggior numero di visualizzazioni di Zack Snyder's Justice League. La situazione non sembra comunque essere risolta del tutto e lo streaming ha causato diversi problemi per quanto riguarda la qualità delle immagini e dell'audio del film, come rivelano i commenti pubblicati sui social media.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.