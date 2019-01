Zack Snyder torna alla regia con lo zombie movie Netflix Army of the Dead

Zack Snyder è tornato,. Dopo aver abbandonato la regia di Justice League nel 2017 a causa di un lutto familiare, Snyder ha annunciato il suo prossimo progetto, Army of the Dead, zombie horror thriller prodotto da Netflix. Zack Snyder dirigerà e produrrà il film insieme alla moglie e socia Deborah Snyder con la loro Stone Quarry.

Zack Snyder ha scritto la sceneggiatura di Army of the Dead anni fa insieme a Joby Harold. Il film è ambientato a Las Vegas durante un'apocalisse zombie e vede un uomo intento a mettere insieme un gruppo di mercenari per compiere una missione impossibile avventurandosi nella zona sotto quarantena per mettere a segno una truffa colossale.

Netflix ha acquisito il progetto da Warner Bros. e darà il via alle riprese in estate, con un bugdet di circa 90 milioni di dollari. Ecco il commento di Zack Snyder:

"Stavolta posso fare ciò che voglio. Ho pensato che sarebbe stato bello poter fare qualcosa di epico e divertente e folle nel miglior modo possibile".

Army of the Dead riporterà Snyder alle sue origini, visto che nel 2004 il regista ha debuttato proprio con L'alba dei morti viventi, remake del cult di Romero Zombi. L'abbandono di Justice League, nel 2017, ha visto passare il progetto nelle mani di Joss Whedon e successivamente Snyder si è allontanato dalla DC per dedicarsi ad altro. Adesso il regista sembra aver ritrovato l'entusiasmo di un tempo con Army of the Dead:

"Amo onorare il canone e realizzare opere artistiche, ma questa è l'opportunità di esprimersi realizzando un film di genere gioioso e folle, Sarà la pellicola più delirante, emozionante, citazionista mai vista. Nessuno mi ha mai dato tutta questa libertà. Adoro l'azione, mi piacciono le sequenze spettacolari. Il mio cervello esplode all'idea, è come se dovessi girare in questo istante. Costruire questo tipo di sequenze mi infiamma!"

