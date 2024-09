Zack Snyder rivela di quale dei suoi film tratti dai fumetti è più orgoglioso

L'alba dei morti viventi - che, ironia della sorte, è stato scritto dal boss dei DC Studios James Gunn - è stato il primo film di Zack Snyder, ma 300 lo ha indubbiamente consacrato come regista.

Il film è stato un successo a sorpresa e ha dato al futuro regista di Justice League la possibilità di realizzare un altro difficile adattamento: Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons.

Terry Gilliam e Darren Aronofsky avevano tentato, senza riuscirci, di realizzare qualcosa di simile, e Watchmen di Snyder - che era straordinariamente fedele ai fumetti - è uscito nel 2009 con recensioni contrastanti, anche se per lo più positive.

Purtroppo, il titolo ha incassato solo 185 milioni di dollari a fronte di un budget allora considerevole di 120 milioni. Negli anni successivi, il film non è riuscito a raggiungere lo status di classico di culto, ma Watchmen ha ancora una buona dose di fan.

Deadpool & Wolverine: la reazione di Zack Snyder al cameo che lo coinvolge da vicino

Il film preferito dal regista

Parlando con ComicBook di Twilight of the Gods di Netflix, a Snyder è stato chiesto di quale dei suoi film tratti da fumetti sia più orgoglioso, e ha indicato Watchmen come uno dei suoi preferiti.

Un primo piano di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

"Beh, stranamente la vedo in due modi. Da un lato penso che, naturalmente, L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, siano una cosa a sé stante... Non so se siano necessariamente dei film sui fumetti nel senso classico del termine. Ma posso capire che la gente lo dica perché sono personaggi dei fumetti e tutto il resto, ma mi sono solo basato sulle mie idee di quei personaggi".

"Dovrei dire Watchmen, per il processo di adattamento dal fumetto al design del film, per tutte le cose che sono passate dal fumetto al film. Penso che Watchmen sia l'adattamento più soddisfacente e accurato da un fumetto che abbia mai realizzato".

Il sequel di Watchmen della HBO è stato un successo di critica, ma la recente versione animata della storia ha suscitato scarso interesse da parte dei fan della graphic novel originale.

Patrick Wilson e Malin Akerman in una scena del film Watchmen

C'è spazio per esplorare questi personaggi sullo schermo in progetti futuri, ma è ancora da vedere se questa sia una priorità per i DC Studios, dato il loro legame allentato con l'Universo DC.

Lo scorso novembre, il regista de Il cavaliere oscuro Christopher Nolan ha elogiato Watchmen di Snyder dicendo: "Ho sempre creduto che Watchmen fosse in anticipo sui tempi. L'idea di una squadra di supereroi, non era ancora una cosa che si vedeva sullo schermo. Sarebbe stato affascinante vederlo realizzato dopo Avengers".