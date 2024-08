Deadpool & Wolverine: la reazione di Zack Snyder al cameo che lo coinvolge da vicino

Zack Snyder, il celebre regista di "Justice League" e "Rebel Moon," ha condiviso le sue impressioni sul cameo di Henry Cavill nel recente "Deadpool & Wolverine," che segna il debutto dell'attore nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Questo crossover ha riportato sul grande schermo Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni dei rispettivi eroi Marvel, e come da tradizione del franchise, è ricco di Easter egg e cameo sorprendenti.

Zack Snyder risponde al Cameo di Deadpool & Wolverine

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Snyder ha espresso il suo entusiasmo per il cameo di Henry Cavill, nonostante non abbia ancora visto il film: "Non l'ho ancora visto, ma ne ho sentito parlare. Sembra divertente."

Quando gli è stato chiesto se fosse frustrato dal fatto che il Superman di Cavill sia stato messo da parte dalla DC, Snyder ha elogiato l'attore: "Henry è un Superman incredibile per me, ovviamente. L'ho assunto. Volevo che fosse Superman. Sarebbe fantastico avere più Henry. Penso sempre che potresti avere più Henry."

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e un iracondo Hugh Jackman

Il cameo di Cavill in "Deadpool & Wolverine" è stato una sorpresa per molti. Cavill interpreta una variante di Wolverine, un ruolo che i fan hanno desiderato vedere per lungo tempo. Attualmente, Cavill non ha commentato il suo cameo né ha rivelato se ci saranno future apparizioni nel MCU. Tuttavia, il suo ruolo in "Deadpool & Wolverine" ha alimentato le speculazioni su un possibile futuro come Wolverine nell'universo Marvel.

Anche se sarebbe interessante vedere Cavill assumere questo ruolo, è improbabile che ciò accada nel breve termine, poiché Hugh Jackman potrebbe tornare nei panni di Logan ancora un paio di volte nella Saga del Multiverso.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha chiarito che quando verrà rielaborato il ruolo di Wolverine per l'MCU, sarà un'interpretazione molto diversa del personaggio. Questo potrebbe suggerire una direzione unica per il casting, forse includendo Laura Kinney come nuova Wolverine, interpretata da Dafne Keen. Solo il tempo dirà quale sarà il futuro di Wolverine nel MCU e se Cavill ne farà parte.