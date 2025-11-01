Zack Snyder: prima occhiata al nuovo film ambientato in Amazzonia, The Last Photograph

Dopo il pesante flop di Rebel Moon, il prossimo progetto di Zack Snyder è The Last Photograph, un film in sviluppo sin dalla metà degli anni 2000 e ufficialmente approvato solo nell'agosto 2025.

Ora, su Instagram, il regista ha condiviso la prima immagine dal dietro le quinte del film. Nella foto si vede lo stesso Snyder, in veste di direttore della fotografia, accovacciato su una cassa mentre riprende due attori coperti di fango in una scena intensa ambientata nella giungla amazzonica.

Snyder ha accompagnato lo scatto con la seguente didascalia: "Tutto ciò di cui hai davvero bisogno per fare un film è una cassa, una macchina da presa e l'Amazzonia". Attualmente il film non ha ancora una data d'uscita confermata nelle sale.

Zack Snyder prova a reinventarsi dopo i recenti flop

The Last Photograph è un progetto a cui Snyder tiene particolarmente, su cui lavora fin dalla metà degli anni 2000. Inizialmente, nel 2011, i protagonisti dovevano essere Christian Bale e Sean Penn, ma entrambi hanno poi abbandonato il progetto.

Dopo lo spettacolare e imponente franchise di Rebel Moon, che però è stato un vero e proprio fallimento per Netflix, Snyder sembra ora concentrato verso un cinema meno grandioso e più particolare.

The Last Photograph punta sull'intimità più che sullo spettacolo visivo, privilegiando interpretazioni autentiche e una narrazione più concreta, suggerendo un approccio più misurato del regista dopo anni di veri eccessi cinematografici, dai suoi film alla DC come Batman v Superman e Zack Snyder's Justice League ad Army of the Dead e le altre collaborazioni con Netflix.

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Di cosa parla The Last Photograph?

Diretto da Snyder e scritto da Kurt Johnstad (co-autore di Rebel Moon), il film racconta la storia di un ex agente della DEA che si avventura tra le montagne del Sud America per ritrovare i nipoti scomparsi dopo l'omicidio dei loro genitori. Guidato da un fotografo di guerra che ha visto i responsabili in azione, dovrà confrontarsi con il proprio passato mentre il viaggio dei protagonisti diventa sempre più un confine sfumato tra realtà e surreale.

The Last Photograph segna la reunion del regista con Stuart Martin, che in Rebel Moon interpretava Den, un contadino e cacciatore, e Fra Fee, che vestiva i panni di Balisarius, comandante dell'Imperium e reggente di Motherworld. Senza ancora nessuno studio coinvolto, il film rappresenta per Snyder sia un rischio sia un'opportunità di reinvenzione, con l'occasione di dimostrare ancora una volta di saper creare tensione ed emozione senza affidarsi alla grandiosità piena di effetti speciali che ha a lungo caratterizzato la sua carriera.