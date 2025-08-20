Zack Snyder annuncia il suo nuovo film The Last Photograph annunciando i nomi dei protagonisti

Zack Snyder, dopo la saga di Rebel Moon, ha deciso quale sarà il suo prossimo film: The Last Photograph.

Il progetto, a cui stava lavorando da tempo, avrà come star gli attori Stuart Martin e Fra Fee, già nel cast della sua saga sci-fi.

Il team del film

Le riprese di The Last Photograph inizieranno entro la fine del mese e proseguiranno fino a novembre. Le location saranno in Islanda, Colombia, e nella città di Los Angeles.

Zack Snyder sarà coinvolto come regista e autore della storia, oltre a essere produttore del film insieme a Deborah Snyder e Wesley Coller di tone Quarry, Gianni Nunnari di Hollywood Gang Productions e Alisha Stickney. Nel team della produzione ci saranno poi Mediaset Epana, tramite Telecinco Cinema, True North in Islanda e Jaguar Bite in Colombia.

La sceneggiatura di The Last Photograph sarà invece firmata da Kurt Johnstad. La colonna sonora sarà infine composta da Hans Zimmer, Steven Doard e Omer Benyamin.

Cosa racconterà The Last Photograph

Al centro della trama ci sarà un ex agente della DEA che deve ritornare nelle montagne del Sud America nel tentativo di ritrovare i suoi nipoti, che sono scomparsi dopo il brutale omicidio dei loro genitori, che erano dei diplomatici. Dopo aver chiesto l'aiuto di un fotografo di guerra fallito e alle prese con delle dipendenze, l'unica persona che ha visto il volto degli assassini, il protagonista intraprende la sua missione, determinato a ritrovare i ragazzi, ma si rende ben presto conto che dovrà anche affrontare i fantasmi del suo passato. Il loro viaggio li porterà sempre più lontani dalla civiltà, mettendo in dubbio tutto quello in cui credono e lentamente distruggendo la distinzione tra realtà e ciò che è surreale.

Zack Snyder ha dichiarato: "Mi attira davvero molto l'idea di prendere in mano la telecamera e semplicemente realizzare un film in modo intimo. The Last Photograph è una meditazione sulla vita e sulla morte, incarnando alcune delle difficoltà che ho affrontato nella mia vita e l'esplorazione di quelle idee tramite la realizzazione delle immagini".

Il regista voleva da tempo realizzare il progetto e ha trovato i suoi protagonisti in Stuart Martin e Fra Fee, con cui ha già collaborato in occasione di Rebel Moon, di cui è stato lanciato recentemente il videogioco. Non appena ha trovato i finanziamenti, Snyder ha deciso di procedere rapidamente con la pre-produzione del progetto, arrivando alla decisione di iniziare a breve le riprese.

Martin ha recentemente recitato anche in Army of Thieves e nella serie In Flight, mentre Fee è stato nel cast di Prime Target e Hawkeye.