Zack Snyder: 'Non capisco chi critica Amber Heard, lavorerei con lei in un secondo'

Al contrario di quello che pensa l'opinione pubblica, Zack Snyder è un grande fan di Amber Heard.

Il regista ha collaborato con la Heard per il suo Justice League, in cui interpretava il personaggio di Mera, ruolo che riprenderà nel prossimo Aquaman e il Regno Perduto, diretto da James Wan.

Nel corso di un'ampia intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Snyder ha dichiarato di non capire le reazioni online negative che Heard ha ricevuto in seguito alle battaglie giudiziarie con l'ex marito Johnny Depp.

"Non lo capisco proprio. Se non piace agli altri, non so cosa dire. Lavorerei con lei in un secondo", ha detto il regista, che tornerà a dicembre su Netflix con il suo nuovo film, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco.

Zack Snyder ammette di aver chiuso con la DC, ma tornerebbe per adattare un fumetto di Frank Miller

Per la DC, Snyder ha realizzato film come L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Zack Snyder's Justice League e nella chiacchierata con THR ha dichiarato di essere rimasto in contatto con diversi membri del cast, tra cui Ezra Miller, che negli ultimi anni ha avuto problemi di salute mentale e scandali pubblici.

"Ha fatto un ottimo lavoro nel film su Flash. È molto difficile recitare contro se stessi", ha dichiarato Snyder.