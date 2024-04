Twilight of the Gods: primo sguardo alla serie animata di Zack Snyder, ecco quando uscirà

Ora che anche la seconda parte di Rebel Moon è uscita in streaming, Zack Snyder è già passata al progetto successivo, condividendo la prima immagine di Twilight of the Gods, la sua prima serie animata.

Il progetto è uno dei tanti che Snyder e Netflix hanno sviluppato insieme nell'ambito del loro accordo di esclusiva. La nuova immagine vede la protagonista Sigrid, un personaggio ispirato alla mitologia norrena. Anche se non si sa molto del progetto, l'immagine ci dà una buona anteprima dello stile di animazione e all'ambientazione, che sembra incredibile.

La serie è diretta da Jay Oliva, storyboard artist di molti film DC, che funge anche da produttore esecutivo e showrunner, mentre Snyder scrive e produce la serie animata che sarà composta da otto episodi. Parlando con Collider, il regista ha accennato alla storia, rivelando che sarà ambientata in un piccolo villaggio vichingo dove un re e la sua regina vogliono sposarsi. Lo show debutterà il prossimo autunno su Netflix.

Twilight of the Gods: Sigrid in un'immagine ufficiale

Twilight of the Gods, storia e cast

Ha poi aggiunto: "Durante il matrimonio accade un evento che spinge Sigrid, la futura sposa, figlia di giganti, a intraprendere una folle missione di vendetta. Arruola un cast di personaggi - una veggente, un nano - e si uniscono per formare un gruppo che ha l'unica missione di trovare un dio e combatterlo".

Snyder ha quindi descritto il film come una "una storia di vendetta" e ha aggiunto: "Sigrid è un personaggio bellissimo, molto scandinavo, freddo ma appassionato, con cui mi è piaciuto molto lavorare perché è davvero fantastica".

Twilight of the Gods: tutto sulla serie animata di Zack Snyder basata sulla mitologia nordica

La serie vanta un cast illustre, tra cui Sylvia Hoeks nel ruolo di Sigrid, Stuart Martin in quello di Leif, Pilou Asbæk interpreterà il dio del tuono, Thor, e John Noble darà voce a suo padre, Odino. Completano il cast Paterson Joseph nel ruolo di Loki, mentre Rahul Kohli e Jamie Clayton daranno voce rispettivamente a Egill e a Seid-Kona. Nel cast anche Kristofer Hivju nel ruolo di Andvari, Peter Stormare nel ruolo di Ulfr, Jamie Chung nel ruolo di Hel, Lauren Cohen nel ruolo di Inge e Corey Stoll nel ruolo di Hrafnkel.