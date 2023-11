Zack Snyder ammette di aver chiuso con la DC, ma tornerebbe per adattare un fumetto di Frank Miller

Zack Snyder ammette di aver chiuso con il mondo della DC, e tornerebbe soltanto per fare un adattamento di una celebre graphic novel di Frank Miller.

Intervistato da The Hollywood Reporter in occasione dell'uscita di Rebel Moon, il suo prossimo film prodotto da Netflix, Zack Snyder ha ammesso di aver definitivamente chiuso con i film DC... a meno che non gli venisse proposto un particolare progetto. "Tornerei solo per The Dark Knight Returns", ammette il regista. "Se James Gunn mi chiamasse per fare un vero adattamento de Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, probabilmente accetterei."

Attualmente, Snyder è concentrato esclusivamente sull'universo narrativo che sta costruendo con Rebel Moon, segnato inevitabilmente dal caos produttivo che per anni lo hanno tormentato sui suoi progetti con Warner Bros. "Non poteva che finire così", ammette il regista. "È stato bello finché è durato."

Ai microfoni di Wired, Zack Snyder ha rivelato tutto il suo amore per il videogioco Fortnite e ha ammesso anche qualche difficoltà nella gestione dell'equilibrio tra vita privata e lavoro. "In effetti, sono piuttosto bravo", ammette il regista. "Ma capita spesso che mia moglie mi trova in salotto alle tre del mattino e mi dice: 'Stai ancora giocando a Fortnite in piena notte contro dei dodicenni?' E la risposta è sempre sì."

Il regista aggiunge: "Non penso proprio che sappiano che sono io. Il mio personaggio è Mr. Miguardi, dalla serie Rick and Morty. Se per caso siete stati uccisi da Mr. Miguardi, forse in realtà era Zack Snyder".