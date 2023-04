Zack Snyder: "La tv oggi rischia più del cinema, un film come Euphoria non potrebbero mai farlo"

Zack Snyder ritiene che ci troviamo nell'età dell'oro della televisione in grado di proporre storie che al cinema non sarebbero mai permesse.

Zack Snyder si è unito al podcast Pizza Film School di Anthony e Joe Russo. Il regista di Batman v Superman: Dawn of Justice ha elogiato Euphoria della HBO e Squid Game di Netflix, citandole come esempi di come la televisione sia diventata molto più avventurosa ed eccitante del cinema in termini di narrazione.

"Credo che ci troviamo di fronte ad una vera età dell'oro della TV nel senso che i programmi televisivi sono molto più bravi a mostrarti qualcosa che non hai mai visto prima, o a coglierti alla sprovvista o a proporti dei colpi di scena che non avevi previsto", ha detto Snyder, aggiungendo "Rischiano molto di più".

"Ad esempio, Euphoria, stavo guardando la serie, è semplicemente incredibile", ha continuato Zack Snyder. "Questo show non dovrebbe esistere, è troppo bello. Guardo quella serie e penso, 'Questo film non sarebbe mai stato realizzato, un film come questo non potrebbe esistere'".

Anche Joe Russo si è detto d'accordo, affermando che tutte le pressioni esistenti a Hollywood per quanto riguarda il botteghino e altri fattori di rischio, cancellerebbero qualsiasi possibilità che un film simile ad Euphoria possa essere prodotto

"Puoi immaginarti un film come Squid Game?", ha continuato Snyder "Euphoria e Squid Game ti accompagnano attraverso sentieri in cui tu non hai idea di dove sei diretto o cosa potrà succedere, e penso che sia quello che la gente vuole".

Joe Russo ha ripreso il discorso di Snyder e ha aggiunto: "Una serie televisiva ha un contenuto di 8 ore o 10 ore. Si ha un impatto emotivo diverso uccidendo un personaggio dopo cinque ore in una storia di dieci ore, perché il telespettatore ha passato cinque ore con lui invece di un'ora. È solo diverso. Gli hai dedicato più tempo, hai investito in lui, e quando quel personaggio se ne va, lo avverti a causa di quell'investimento".

I fratelli Russo sono conosciuti soprattutto per aver diretto i film Marvel, come Avengers: Endgame, ma ora stanno abbracciando la narrazione televisiva con Citadel, la loro prossima serie di spionaggio in arrivo su Amazon Prime Video il prossimo 28 aprile. Nel frattempo, Zack Snyder sta sperimentando la narrazione a lungo termine con Rebel Moon, la sua space opera su Netflix, che il servizio di streaming ha acconsentito a dividere in due parti.