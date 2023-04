Citadel: svelati il nuovo trailer e la data di uscita della serie globale di spionaggio (VIDEO)

Prime Video ha appena ospitato la premiere mondiale di Citadel in un nascondiglio in una location segreta a Londra prima del debutto ufficiale: intanto il gigante dello streaming ha svelato il nuovo trailer e la data di uscita della serie di spionaggio ad alta tensione che debutterà venerdì 28 aprile con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 maggio.

Hanno partecipato alla premiere mondiale i componenti del cast Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci, Lesley Manville, Ashleigh Cummings, Roland Møller, Osy Ikhile e Caolinn Springall, al loro fianco gli executive producer Anthony Russo, Joe Russo e Angela Russo-Otstot, e lo showrunner ed executive producer David Weil. Tra gli Amazon executive presenti si annoverano Jennifer Salke, Vernon Sanders, Albert Cheng, Cory Shields, Sue Kroll, Barry Furlong, Laura Lancaster e Kelly Day.

Citadel: Richard Madden e Priyanka Chopra in una scena

Alla premiere globale di Londra anche Matilda De Angelis, che sarà la protagonista del capitolo Italiano di Citadel, Gina Gardini, showrunner, Marco Azzani, Country Director Prime Video Italia e Davide Nardini, Head of Scripted Originals, Prime Video Italia. Per la premiere mondiale il teatro Royal Drury Lane, amato da celebrità e reali, è stato trasformato in un evento esperienziale che ha portato in vita l'organizzazione di spionaggio al centro della serie.

Gli ospiti sono stati portati in un modesto pub, creato appositamente per l'evento, e sono passati attraverso una porta segreta in un nascondiglio sotterraneo per le migliori spie di Citadel. Seguendo le indicazioni di Bernard Orlick (il personaggio interpretato da Stanley Tucci), gli ospiti hanno percorso dei corridoi sotterranei che portavano al teatro. Dopo la proiezione, gli ospiti sono stati invitati a festeggiare nella sala Grand Saloon, trasformata per l'occasione in una versione dell'Ambasciata britannica, un richiamo a uno dei personaggi fondamentali dello show.