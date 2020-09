Zack Snyder's Justice League: Henry Cavill non realizzerà riprese aggiuntive

Henry Cavill ha svelato che non dovrebbe essere impegnato nelle riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, progetto in arrivo su HBO Max.

Henry Cavill ha svelato che non girerà delle scene aggiuntive per completare il lavoro previsto per l'atteso progetto Zack Snyder's Justice League.

L'interprete di Superman ha quindi escluso che sarà coinvolto nelle nuove giornate di riprese che potrebbero invece veder protagonisti Ben Affleck e Gal Gadot.

Henry Cavill, intervistato da Collider, ha spiegato: "Non girerò alcuna scena aggiuntiva. No. Nella versione di Justice League ci saranno tutte cose già fatte".

L'interprete di Superman ha aggiunto: "Ovviamente non so come si evolveranno le cose, cambieranno e verranno adattate in base alla diversa durata o qualsiasi altra cosa accada in post-produzione".

Cavill ha inoltre accennato a quello che si può imparare pensando a quanto accaduto con la produzione di Justice League: "Quattro anni della reazione dei fan. Per quanto mi riguarda... ora sto semplicemente godendomi il party".

Zack Snyder's Justice League: le riprese aggiuntive a ottobre

Le dichiarazioni dell'attore britannico sono state compiute prima della diffusione online delle notizie riguardanti le riprese aggiuntive che, secondo quanto pubblicato online, dovrebbero invece coinvolgerlo insieme agli altri membri del cast di Justice League come Jason Momoa, Ray Fisher, Ben Affleck e Gal Gadot.