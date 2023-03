Zack Snyder annuncia un misterioso evento legato a Justice League, ecco il video!

Zack Snyder ha scatenato l'entusiasmo dei fan annunciando via Twitter un evento legato al mondo della Justice League.

Il regista ha infatti pubblicato un breve video accompagnato dalla didascalia in cui dichiara che il cerchio si chiude.

Il video di Zack Snyder annuncia che Lord Darkseid, apparso in Justice League, ha un messaggio da diffondere e l'appuntamento che i fan devono segnare nei propri calendari è previsto dal 28 al 30 aprile.

Per ora online non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma i follower si attendono contenuti esclusivi legati ai progetti abbandonati che il filmmaker aveva ideato per il DCEU, ora nelle mani di James Gunn e Peter Safran.

Tra i commenti al tweet c'è persino chi ipotizza che Snyder abbia trovato un modo per concludere il suo racconto, forse tramite l'animazione o tra le pagine di una graphic novel.

#RestoreTheSnyderVerse: c'è speranza di vedere i sequel della Justice League di Zack Snyder?

Darkseid era uno dei personaggi chiave dello Snyderverse e avrebbe dovuto tornare sul grande schermo dopo Justice League. Non resta quindi che attendere per scoprire cosa ha in serbo il regista per gli appassionati dei progetti tratti dai fumetti della DC.