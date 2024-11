Zack Snyder dirigerà un thriller d'azione sulla polizia di Los Angeles per Netflix

Zack Snyder abbandona per un po' le spade laser, i robot e gli zombie mangia-cervello. Dopo essersi lasciato alle spalle l'epica saga fantascientifica in due parti Rebel Moon, il regista sta collaborando con Netflix per un nuovo progetto, un film d'azione senza titolo incentrato sul dipartimento di polizia di Los Angeles.

Snyder dirigerà il film e lo scriverà insieme a Kurt Johnstad, suo frequente collaboratore con il quale ha lavorato a 300, l'adattamento del fumetto di Frank Miller, e ai film di Rebel Moon. Il regista de L'uomo d'acciaio produrrà il film insieme alla moglie e partner Deborah Snyder e a Wesley Coller attraverso la Stone Quarry.

Army of the Dead: Netflix cancella il sequel e la serie animata del film di Zack Snyder

Tutto quello che sappiamo sul progetto

Il progetto promette di essere il primo lungometraggio di Snyder veramente concreto, in quanto non sarà popolato da ribelli che sparano con il laser, zombie che mangiano cervelli o crociati con il mantello che si spaccano le ossa che hanno caratterizzano l'opera del popolare regista fino ad ora. Ma promette di essere altrettanto drammatico, tematico e ricco di azione.

Justice League: Zack Snyder sul set insieme a Ray Fisher

I dettagli specifici non sono stati resi noti, ma il thriller d'azione è stato descritto come ambientato nel mondo della vita e della morte e incentrato su un'unità d'élite della polizia di Los Angeles che si confronta senza sosta con l'inesorabile collisione tra legge e moralità.

Il progetto segnerà un momento di svolta per Snyder. Più di 20 anni fa, mentre cercava di passare dai video musicali agli spot pubblicitari, ha ottenuto il suo primo lungometraggio con S.W.A.T., un film d'azione creato dalla Sony. Snyder voleva realizzare un film vietato ai minori ma lo studio voleva un PG-13 (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati), così il regista finì per abbandonare il progetto. Tuttavia, alcune idee e concetti sono rimasti ammanettati nel suo cervello.

Zack Snyder e Gerard Butler sul set di 300

"Anni fa, Dan Lin, responsabile del settore cinematografico di Netflix e io abbiamo avuto una conversazione sul nostro comune interesse a raccontare una storia avvincente e viscerale incentrata sui personaggi e ambientata nell'intenso, complesso e accattivante panorama della polizia di Los Angeles. È una conversazione che mi è rimasta impressa", ha dichiarato Snyder in una dichiarazione a The Hollywood Reporter.

"Quindi, come ci si può aspettare, sono molto entusiasta di avere ora l'opportunità di collaborare con Dan, insieme al resto dei miei fantastici partner di Netflix, nello sviluppo di questa storia". Il nuovo progetto sulla polizia di Los Angeles sarà il quarto film che Snyder dirigerà per Netflix, dopo Rebel Moon e Army of the Dead.