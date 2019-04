Zac Efron vi spiega come ottenere gli addominali di Brad Pitt in un video

Zac Efron ha realizzato un video in cui, insieme a Nina Dobrev, svela gli esercizi utili a ottenere gli addominali di Brad Pitt in Fight Club.

Zac Efron ha condiviso un nuovo video in cui condivide con i suoi fan l'allenamento che effettua in palestra e, in questa occasione, si svelano i segreti per ottenere gli addominali di Brad Pitt.

In Gym Time w/Zac Efron l'attore, in compagnia della sua amica e collega Nina Dobrev, si mette alla prova con una serie di esercizi ideati per scolpire il fisico in modo impegnativo, ma efficace.

Johnny Fontana, un personal trainer esperto, ha infatti svelato a Zac Efron e a Nina i movimenti che aiutano a scolpire i propri muscoli per ottenere la forma fisica esibita dalla star di Fight Club. L'ex star di The Vampire Diaries ha quindi scherzato: "Quindici ripetizioni e si è letteralmente trasformato in Brad Pitt". L'attore ha mostrato i suoi addominali e ha sostenuto: "Non c'erano questi muscoli prima".

Ecco l'esercizio spiegato nel dettaglio dall'allenatore della star:

Efron ritornerà prossimamente sugli schermi con il film Ted Bundy - Fascino Criminale in cui interpreta il famoso serial killer, già al centro di una docu-serie targata Netflix.

La sceneggiatura, vincitrice del Nicholl Fellowship, era nella Black List ed è firmata da Michael Werwie, mentre il regista del progetto è Joe Berlinger.

La storia dell'assassino verrà raccontata attraverso la prospettiva della sua fidanzata Elizabeth Kloepfer, ruolo affidato all'attrice Lily Collins, non consapevole della vera natura della persona con cui stava condividendo la sua vita.

Ted Bundy, nel film Zac Efron è troppo sexy: una sopravvissuta al serial killer interviene nella polemica