Young Sherlock: Prime Video pubblica il trailer della serie di Guy Ritchie

Amazon Prime Video ha presentato il primo trailer ufficiale e il nuovo poster di Young Sherlock, la serie televisiva che reinterpreta in chiave moderna e dinamica le origini di Sherlock Holmes. A dirigere la serie, anche nel ruolo di produttore esecutivo, è Guy Ritchie.

L'attore Hero Fiennes Tiffin è stato scelto per interpretare il giovane Sherlock Holmes, personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle e diventato nei decenni successivi uno dei più iconici della letteratura e del cinema britannici.

La trama di Young Sherlock

Nella serie tv di Amazon Prime Video, il giovane Sherlock è un ragazzo brillante ma indisciplinato, alle prese con il suo primo caso di omicidio. Proprio in quest'occasione entrerà in contrasto per la prima volta con la sua leggendaria futura nemesi, James Moriarty (Dónal Finn).

L'indagine nella quale si avventura Sherlock si rivela molto più grande del previsto, dando vita ad una cospirazione internazionale e ad un confronto destinato a segnare profondamente il protagonista e il suo futuro. Le sequenze che si possono vedere anche nel trailer mostrano lo scenario dell'Inghilterra vittoriana, raccontando le prime imprese del ragazzo destinato a diventare il celebre investigatore di Baker Street.

Il cast di Young Sherlock con Hero Fiennes Tiffin

La star della saga young adult After, Hero Fiennes Tiffin, interprete anche del giovane Tom Riddle nella saga cinematografica di Harry Potter negli anni 2000, è il protagonista della nuova serie televisiva di Amazon Prime Video, Young Sherlock, disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 4 marzo, con distribuzione globale in oltre 240 Paesi.

Il cast è completato da Dónal Finn nei panni dell'avversario di Holmes, James Moriarty, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons e il premio Oscar Colin Firth. Guy Ritchie dirige i primi due episodi e supervisiona il progetto come produttore esecutivo. La sceneggiatura è firmata da Matthew Parkhill, affiancato da un ampio team di produttori ed executive producer.