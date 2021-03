Young Sheldon ottiene il rinnovo per tre stagioni

La serie Young Sheldon ha ottenuto il rinnovo da parte di CBS per altre stagioni e andrà in onda fino al 2023-24.

Young Sheldon ha ottenuto il rinnovo per tre stagioni da parte di CBS, assicurandosi quindi un posto nella programmazione del network fino alla stagione 2023-24.

L'accordo dimostra il sostegno nei confronti del progetto spinoff di The Big Bang Theory prodotto da Chuck Lorre.

La serie Young Sheldon ha come protagonista Iain Armitage nel ruolo del protagonista Sheldon Cooper, ovvero il personaggio reso famoso da Jim Parsons in The Big Bang Theory, mostrato negli anni in cui era ancora un bambino.

Nella quarta stagione Sheldon ha 11 anni anni e, essendo un genio, si sta diplomando al Medford High School prima di andare all'università. In estate il ragazzino lavorerà in un museo locale dedicato ai treni.

La serie ha debuttato nel 2017 e nel cast ci sono anche Zoe Perry nel ruolo di Mary Cooper, la madre di Sheldon, Lance Barber che è George Cooper Senior, Montana Jordan nei panni di Georgie Cooper Jr, Raegan Revord nella parte di Missy Cooper, e Annie Potts che interpreta la nonna Meemaw.

Young Sheldon sta attualmente ottenendo circa 2.5 milioni di spettatori su CBS.