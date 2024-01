Young Sheldon: uno dei personaggi chiave non compare nel teaser della stagione 7

Il teaser trailer della settima stagione di Young Sheldon anticipa storie, intrighi e colpi di scena che ci aspettano, ma a colpire è l'assenza di un personaggio di primo piano.

L'ultima stagione dello spinoff di The Big Bang Theory dovrà comprimere tutte le storyline in soli 14 episodi, affrontando o alterando importanti eventi canonici come la relazione di George Sr., la sua morte improvvisa, la rottura di George e Mandy e il trasferimento di Sheldon al Caltech. Tuttavia, sarà difficile inserire tutte queste trame in una stagione più breve che, al tempo stesso, fornisca nuovo materiale comico, dal momento che Young Sheldon è principalmente una sitcom.

Con l'avvicinarsi della data di uscita della settima stagione di Young Sheldon, sta diventando chiaro che la serie potrebbe gestire questo problema eliminando trame minori che risultano troppo scomode da sviluppare. Alcune trame non possono essere ignorate poiché sono fondamentali per trasformare Sheldon nel personaggio che incontriamo in The Big Bang Theory. La relazione e la morte di George Sr. sono state entrambe citate numerose volte nelle stagioni precedenti, quindi non avrebbe senso che Young Sheldon si concludesse senza affrontare questi eventi. Tuttavia, la settima stagione potrebbe scegliere di ignorare personaggi e trame che non sono stati menzionati in The Big Bang Theory.

La misteriosa assenza dal primo teaser

Young Sheldon 5: una foto sdi scena

A quanto possiamo vedere, il primo teaser di Young Sheldon non menziona il personaggio di Paige, escludendola completamente. Se ciò che anticipa il teaser è corretto, il personaggio sarà assente o avrà comunque un ruolo marginale negli episodi finali. Dal promo vengono anticipati eventi come il matrimonio di George Sr. e Mary, il bambino di Georgie e Mandy, il futuro accademico di Sheldon, le attività demolite di Meemaw e la relazione travagliata tra Missy e George Sr.

Ancor più strana l'assenza di Paige, visto il ruolo importante avuto in tutte le precedenti stagioni dello spinoff, soprattutto perché Young Sheldon di solito non include i personaggi principali di The Big Bang Theory nel suo cast. Sheldon non ha incontrato i suoi futuri migliori amici e il suo interesse amoroso quando ha luogo lo spinoff, quindi Paige svolge un ruolo vitale agendo come sua rivale, cotta, amica e contraltare in varie apparizioni. La mancata presenza del personaggio potrebbe essere collegata ai crescenti impegni lavorativi di Mckenna Grace, che a partire dal 28 marzo vedremo al cinema in Ghostbusters: Minaccia Glaciale, ma per adesso non vi sono certezze al riguardo.