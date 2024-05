Jim Parsons e Mayim Bialik nelle prime foto dell'episodio finale di Young Sheldon

Jim Parsons e Mayim Bialik sono ritratti nelle prime foto dell'episodio finale della serie Young Sheldon, che saluterà i suoi fan il 16 maggio sugli schermi americani di CBS e su Paramount+.

I due attori hanno infatti ripreso i ruoli di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler avuti nella serie cult The Big Bang Theory.

Il ritorno di Sheldon e Amy

I personaggi portati sugli schermi da Jim Parsons e Mayim Bialik erano apparsi per l'ultima volta insieme nel finale della serie The Big Bang Theory, trasmesso nel maggio 2019.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli di quello che accadrà nella puntata che concluderà la storia di Young Sheldon, il progetto prequel di The Big Bang Theory con protagonista Iain Armitage.

Negli episodi si seguiva quanto accaduto a Sheldon quando era un bambino e ragazzino, mostrandolo alle prese con la sua incredibile intelligenza, la famiglia e il mondo che lo circonda.

Nel cast c'erano anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, ed Emily Osment.

Young Sheldon: Jim Parsons in una foto della puntata finale

Young Sheldon: Mayim Bialik sbircia il computer di Jim Parsons in una foto dell'episodio finale

The Big Bang Theory e Young Sheldon: quando smart è stato il nuovo sexy in tv

La serie è prodotta da Chuck Lorre, Steven Molaro, Steve Holland, Nick Bakay, Jim Parsons e Todd Spiewak.

Young Sheldon ha dato vita a uno spinoff dedicato ai personaggi di Georgie e Manbdy, interpretati da Montana Jordan ed Emily Osment.