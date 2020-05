Young Sheldon, NCIS e MacGyver tra le 18 serie rinnovate da CBS

CBS ha annunciato il rinnovo di ben 18 serie tra cui Young Sheldon e i franchise di NCIS e FBI.

Il network ha svelato la decisione delineando così il palinsesto della prossima stagione che sembra destinato a rimanere immutato e con poche new entry durante l'annata 2020-2021.

I responsabili della CBS hanno quindi confermato il ritorno sugli schermi delle serie drammatiche NCIS - Unità anticrimine, NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans, S.W.A.T., Seal Team, Blue Bloods, MacGyver, Magnum P.I., Bull, FBI, FBI: Most Wanted, Evil, e All Rise.

Le comedy che hanno ottenuto il rinnovo sono invece Young Sheldon, Mom, The Neighborhood, The Unicorn, e Bob Hearts Abishola.

Tra le serie cancellate e che non ritorneranno sugli schermi ci sono invece Man With a plan dopo cinque stagioni, Carol's Second Act, Broke e Tommy. Il network aveva già annunciato la chiusura di God Friended Me, Hawaii Five-O, Criminal Minds, Elementary, e Madam Secretary.

Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato: "Grazie a questi incredibili show vinceremo i dati di ascolto dell'attuale stagione superando la concorrenza con oltre 1 milione di spettatori. Il prossimo anno avremo queste forti serie che ritorneranno e rappresenteranno le fondamenta del nostro successo e anche il Super Bowl LV. Si tratta di un palinsesto ben bilanciato che comprende i settori Intrattenimento, News e Sport che ci permetterà di essere in un'incredibile posizione stabile nel 2020-2021".