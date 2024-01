Young Sheldon: in fase di sviluppo uno spinoff su Georgie e Mandy

La serie Young Sheldon sta per concludersi, ma è in fase di sviluppo uno spinoff con protagonista la coppia composta da Georgie e Mandy.

Young Sheldon sta per concludersi, ma la storia di due dei protagonisti potrebbe continuare con uno spinoff: i personaggi di Georgie Cooper e Mandy McAllister sono infatti al centro di un progetto attualmente in fase di sviluppo.

Lo show prequel di The Big Bang Theory dirà addio ai fan dopo sette anni, ma la CBS non sembra pronta a chiudere del tutto la storia della famiglia di Sheldon.

I primi dettagli del progetto

Warner Bros TV e il network collaboreranno allo sviluppo dello spinoff di Young Sheldon dedicato alla coppia interpretata da Montana Jordan ed Emily Osment.

Chuck Lorre scriverà la serie insieme a Steve Holland e Steven Molaro. CBS sembra intenzionata a ordinarne direttamente la prima stagione.

The Big Bang Theory e Young Sheldon: quando smart è stato il nuovo sexy in tv

George Marshall "Georgie" Cooper Jr. è il fratello maggiore di Sheldon (Iain Armitage). Amanda "Mandy" McAllister è stata invece introdotta nella quinta stagione quando il diciassettenne la incontra per caso. Georgie mente dichiarando di avere 21 anni, mentre Mandy dice di averne 25, quando invece ne ha 29. Quando si scopre la verità, tuttavia, la giovane scopre di essere incinta. Nella stagione 6 è quindi nata Constance Cooper e, nel season finale, si fidanza.