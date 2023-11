Young Sheldon si concluderà con la stagione 7, annunciata la data del finale della serie

Young Sheldon è arrivato al capolinea, le avventure del giovanissimo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory che tanto hanno entusiasmato i fan stanno per concludersi con una stagione ridotta per via degli scioperi di Hollywood.

Young Sheldon si concluderà con la settima stagione. CBS ha rivelato la data della stagione conclusiva della serie prequel di The Big Bang Theory, che negli USA farà ritorno il 15 febbraio, mentre il finale della serie, della durata di un'ora, andrà in onda il 16 maggio. La stagione sarà più breve di quelle precedenti a causa degli scioperi degli scrittori e degli attori che hanno bloccato le produzioni di Hollywood per quasi sei mesi.

Young Sheldon: Iain Armitage e Zoe Perry in una scena

"Come prequel di una delle serie comiche più popolari e amate, Young Sheldon ha dimostrato che il fulmine può colpire due volte", ha affermato Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment. "Lo show si è distinto per il cast straordinario, che sembrava una famiglia fin dal primo momento in cui li abbiamo visti sullo schermo, e ha dato vita ai personaggi con storie uniche e toccanti che hanno attirato il pubblico fin dall'inizio. Porgiamo un sincero ringraziamento ai produttori esecutivi Chuck Lorre, Steve Molaro e Steve Holland e all'intero team di sceneggiatori e produttori per le sei meravigliose stagioni. Non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà nell'ultima stagione per accomiatarci dal pubblico con i migliori episodi mai realizzati".

Uno spinoff travolgente

Young Sheldon ha fatto il suo debutto nel 2017, proponendosi come prequel di The Big Bang Theory, in onda dal 2007 al 2020. Secondo CBS, Young Sheldon ha attirato circa 11 milioni di spettatori per episodio diventando un incredibile successo.

"Poter raccontare la storia delle origini di Sheldon Cooper ed espandere la vicenda per includere l'intera famiglia Cooper è stata un'esperienza meravigliosa", hanno affermato i produttori esecutivi Steve Holland, Steven Molaro e Chuck Lorre. "Siamo grati ai nostri fan per aver abbracciato questo capitolo dei Cooper e, a nome dell'intera famiglia di Young Sheldon, siamo entusiasti di condividere quest'ultima stagione con voi".

Nel cast troviamo Iain Armitage nei panni di Sheldon, Zoe Perry è Mary Cooper, Lance Barber è George Cooper Sr., Annie Potts interpreta Connie "Meemaw" Tucker, Montana Jordan è Georgie Cooper Jr. e Raegan Revord è Missy Cooper. Jim Parsons, lo Sheldon adulto di The Big Bang Theory, compare in veste di narratore.