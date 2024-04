Young Sheldon 7: il cast commosso nella foto dell'ultima cena in famiglia

Mentre Young Sheldon si avvicina alla fine della sua produzione, il cast e la troupe hanno girato quella che sarà l'ultima scena dello show con la famiglia al completo.

Su Instagram, infatti, la star della serie Raegan Revord (Missy Cooper) ha condiviso un post dalle riprese, rivelando diverse immagini della grande scena direttamente dal set. Dato che il patriarca della famiglia dovrebbe morire nei prossimi episodi, questa sarà probabilmente una delle ultime scene in cui la famiglia sarà riunita prima del tragico evento.

Nella didascalia del post, che potete vedere qui sotto, Revord ha scritto: "L'ultima scena della cena di famiglia è stata emozionante da girare. Abbiamo aperto lo show con una scena identica in cui ci è stata presentata per la prima volta la famiglia Cooper, che è diventata subito un punto fermo dello show. Quelle scene sono sempre state le mie preferite perché ci hanno riunito tutti e, come una vera famiglia, ci siamo seduti intorno al tavolo a mangiare e a recuperare il tempo perduto. Mi sembrava di essere a casa con le persone che amo".

Insieme alle nuove immagini del set, c'è anche un video che rivela alcuni dialoghi della scena. Revord ha incluso anche un'immagine della prima stagione, e uno sguardo a quanto i bambini siano visibilmente cresciuti ricorda quanto tempo i protagonisti della serie hanno trascorso con la loro famiglia televisiva.

Lo spin-off in arrivo

Anche se è in arrivo una serie sequel di Young Sheldon, le cose non saranno più le stesse per i Cooper, data l'imminente morte di George e il trasferimento di Sheldon in California. Revord ha anche suggerito che non tornerà nel ruolo di Missy nello spin-off.

Lo spin-off seguirà Georgie (Montana Jordan) e Mandy (Emily Osment) dopo gli eventi di Young Sheldon. Non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli sulla storia e non è chiaro quali altri personaggi ne faranno parte. La serie è in sviluppo e sarà trasmessa dalla CBS nella stagione autunnale 2024-25, quindi l'attesa per i fan non sarà lunga.