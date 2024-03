Young Sheldon 7: la morte di George anticipata da una foto dal set?

Come tutti sanno grazie a The Big Bang Theory, il padre di Sheldon morirà lasciando un grande vuoto nel protagonista

Una nuovissima immagine del set della Stagione 7 di Young Sheldon sta facendo preoccupare i fan poiché prefigurerebbe la morte di George, il padre del protagonista, il cui destino è noto fin da The Big Bang Theory.

Le cose stanno andando bene per i Cooper da quando Sheldon e Mary sono tornati a casa dalla Germania. Purtroppo, questa ritrovata pace per la famiglia non durerà a lungo, visto che la morte di George è stata confermata.

In un post su Reddit, Lance Barber viene preso in giro da quella che è l'interprete della figlia sullo schermo, Raegan Revord, e la didascalia potrebbe aver rivelato la morte di George.

Architettando uno scherzo a Barber proprio mentre entra nell'area trucco e parrucco del prequel di The Big Bang Theory, Revord ha scritto "DANDO A LANCE UN ATTACCO DI CUORE PRECOCE". I fan sono convinti che questo commento prefiguri il modo in cui George morirà in Young Sheldon.

Young Sheldon 5: un momento della quinta stagione

La morte di George in The Big Bang Theory

The Big Bang Theory ha predeterminato la morte di George prima che Barber debuttasse nei panni del personaggio. Quando sono iniziati gli eventi della sitcom principale, il patriarca dei Cooper era già morto da tempo. È stato stabilito che è morto poco prima che Sheldon si trasferisse al college, cosa che accadrà molto presto in Young Sheldon. Per questo motivo, il prequel non ha altra scelta che affrontare la tragedia, soprattutto perché lo show continuerà con lo spinoff di Georgie e Mandy, interpretato da Montana Jordan ed Emily Osment.

Con la morte di George ormai scontata, la domanda è quando potrebbe morire. Supponendo che il post di Revord sui social media sia davvero una prefigurazione della morte del patriarca dei Cooper, potrebbe avvenire a breve. Non sono mai stati rivelati i dettagli della tragedia in The Big Bang Theory, ma si ha la sensazione che la perdita del patriarca sia stata inaspettata. Questo rende la morte di George molto più snervante perché la Stagione 7 di Young Sheldon, attualmente in pausa, può avvenire in qualsiasi momento nei prossimi episodi.