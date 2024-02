Young Sheldon, ecco perché la serie si è conclusa dopo sette stagioni

La storia della giovinezza di Sheldon Cooper ha permesse di comprendere più facilmente quando concludere la produzione dello spin-off di Big Bang Theory, Young Sheldon. Ne ha parlato il produttore esecutivo dello show Steve Holland, spiegando la decisione di chiudere la serie televisiva dopo sette stagioni.

Young Sheldon: Iain Armitage in una scena

"Ci sono certe cose che sappiamo accadono a Sheldon a 14 anni. Abbiamo iniziato a parlare del futuro dello show e di come sarebbe stato. Questo è il momento giusto per terminare questa storia, sapendo che a 14 anni lui va al Cal Tech. È sembrato il momento giusto per concluderla in maniera forte, mentre è al top".

Il contributo di Iain Armitage

"È importante dire che non saremmo seduti qui se otto anni fa la mamma di Iain non ci avesse mandato un video in cui lui recitava una scena che io e Steven abbiamo scritto e che non avevamo intenzione di girare. Questo ragazzo la interpretò alla grande. E se non fosse successo non saremmo andati avanti. È il miracolo del casting di Young Sheldon. Sapevamo che probabilmente non sarebbe successo ma è successo. E intorno a lui è fiorita questa famiglia" ha proseguito Holland.

"Non possiamo semplicemente dire che ora sono alto e figo e somiglio a Jim Parsons?" ha scherzato Iain Armitage, che interpreta il giovane Sheldon Cooper. Nel cast dello show, con la settima stagione ancora inedita, è composto anche Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts.