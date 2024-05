Beautiful anticipazioni 20 maggio, Bill sconvolge Katie: L'Inaspettato gesto!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 20 maggio alle 13:45, la trama ci rivela che Katie non riesce a convincere Bill.

La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 maggio Bill, innamorato di Sheila, ha ricattato Finn e Steffy minacciando di denunciare Taylor e impedendo loro di testimoniare. Così facendo, è riuscito a far scarcerare Sheila. Katie va a trovare Bill cercando di farlo ragionare.

Katie va a casa di Bill

Anticipazioni del 20 maggio: La missione di Katie a casa dell'ex marito

Katie e Brooke ascoltano incredule il racconto degli ultimi sviluppi del "caso Sheila": Bill ha ricattato Steffy e Finn per liberare la donna di cui si è innamorato.

Katie prende una decisione: vuole affrontare l'ex marito per capire cosa sta succedendo, convinta che il loro legame servirà a far ragionare l'uomo.

Bill e Sheila affrontano Katie

Arrivata a casa di Bill, si trova di fronte una realtà completamente diversa da come l'aveva immaginata. Bill non vuole sentire ragioni, difende il suo operato e, incredibilmente, difende la stessa Sheila, convinto che meriti una seconda occasione. Il magnate caccia di casa l'ex-moglie e bacia la sua nuova compagna.

Nel frattempo, Finn e Steffy sono ancora increduli di aver contribuito a liberare Sheila. I due, cedendo al ricatto di Bill, non hanno testimoniato contro la donna che ha sparato loro, per evitare che Taylor finisse in carcere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Bill è preoccupato per il giudizio dei suoi cari.

.