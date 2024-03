Young Sheldon: Jim Parsons e Mayim Bialik appariranno nell'episodio finale

I produttori della serie Young Sheldon hanno confermato che Jim Parsons e Mayim Bialik, star di The Big Bang Theory, appariranno nell'episodio finale.

Nell'episodio finale di Young Sheldon ci saranno anche Jim Parsons e Mayim Bialik, interpreti di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler nella serie The Big Bang Theory.

L'appuntamento per i fan sugli schermi americani è stato fissato a giovedì 16 maggio su CBS e in streaming su Paramount+.

La conclusione del progetto prequel

The Big Bang Theory: Jim Parsons e Mayim Bialik nel finale della decima stagione

Attualmente la produzione della serie non ha svelato in che modo appariranno i personaggi nel progetto prequel di The Big Bang Theory dedicato a Sheldon, il personaggio affidato a Jim Parsons nello show originale.

Iain Armitage ha avuto la parte del protagonista nelle puntate che hanno raccontato la storia dello scienziato quando era un ragazzino, mostrandolo alle prese con la sua intelligenza e i problemi di ogni adolescente. La serie, che ha dato vita anche allo spinoff dedicato a Georgie e Mandy, si concluderà dopo sette stagioni.

Nel cast ci sono anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, Emily Osment e Jim Parsons che era la voce narrante della storia.

Young Sheldon è stata prodotta da Chuck Lorre, Steven Molaro, Steve Holland, Nick Bakay, Jim Parsons e Todd Spiewak.