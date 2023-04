The Big Bang Theory: in fase di sviluppo un nuovo spinoff della serie

Il mondo di The Big Bang Theory potrebbe tornare sugli schermi con un nuovo spinoff, progetto attualmente in fase di sviluppo.

I portavoce di Warner Bros Discovery hanno infatti svelato che si sta lavorando a uno show legato alla comedy andata a lungo in onda su CBS.

Nello sviluppo del progetto spinoff di The Big Bang Theory è coinvolto il co-creatore della serie originale Chuck Lorre, già nel team anche di Young Sheldon. Per ora non sono stati svelati dettagli riguardanti i possibili protagonisti o della trama.

Il potenziale show è destinato a Max, la nuova piattaforma di streaming che unisce HBO Max e Discovery+.

Le prime indiscrezioni sostengono che la serie sarà composta da puntate della durata di un'ora e avrà un cast totalmente nuovo, mentre le star del progetto originale potrebbero apparire in veste di guest star.

The Big Bang Theory è andata in onda per 12 stagioni, dal 2007 al 2019, ed è stata un grande successo per CBS che ha registrato ben 18 milioni di spettatori per il finale della serie.