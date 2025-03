You, Joe torna a New York per il gran finale: il trailer della Stagione 5 svela la data d'uscita su Netflix

È arrivata la fine per Joe Goldberg e il mondo di You. L'agghiacciante serie di successo di Netflix è stata una delle preferite dal pubblico sin dal suo debutto nel 2018 e il mese prossimo, la storia si concluderà.

Netflix diffonderà sulla sua piattaforma la quinta e ultima stagione di You, precisamente il 24 aprile prossimo. Dopo aver visto il viaggio del Joe di Penn Badgley in giro per l'Europa, la quinta stagione lo vedrà tornare dove tutto è iniziato: New York City.

Tornando nella sua città dopo un lungo periodo di assenza, Joe si avvia verso la stagione finale con la speranza di poter andare avanti con la "vita perfetta" che si è costruito. Naturalmente, con un passato come il suo, andare avanti non è esattamente facile e il passato inizia presto a tornare a perseguitarlo.

Ultimo giro per You, sarà un'ultima stagione emozionante

YOU: una foto del protagonista Penn Badgley

"Siamo incredibilmente grati a Netflix, a Sera [Gamble] e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo show fin dall'inizio. Sera è la più brillante scrittrice e partner e rimarrà una parte fondamentale della famiglia di You come produttrice esecutiva", hanno dichiarato i creatori Greg Berlanti e Sarah Schechter in occasione dell'annuncio della stagione finale.

You. Penn Badgley e Charlotte Ritchie sul set dell'ultima stagione.

"Intendiamo portarle ogni idea possibile dalla nostra azienda per gli anni a venire. Da quando i nostri amici di Alloy hanno condiviso il fantastico libro di Caroline Kepnes, abbiamo sempre concepito la serie come un viaggio di cinque stagioni. Siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto con Mike [Foley] e Justin [Lo] mentre prendono le redini come co-showrunner e si preparano a riportare a casa Joe Goldberg".

Badgley tornerà per l'ultima stagione di You insieme a Charlotte Ritchie, che riprenderà il suo ruolo di Kate Galvin. Gli altri membri chiave del cast annunciati per la quinta stagione includono le new entry Madeline Brewer, Anna Camp e Griffin Matthews.